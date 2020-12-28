Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öğrencilerin ve ailelerin merakla yanıt beklediği "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Öğrencilerin ve ailelerin merakla yanıt beklediği "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.