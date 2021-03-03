03 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar okula başladı? İşte yüz yüze eğitimde merak edilen sorular

Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar okula başladı? İşte yüz yüze eğitimde merak edilen sorular

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2021 09:38
Güncelleme:03.03.2021 09:58
Yerinde karar uygulamasının ardından okullarda yüz yüze eğitime geçildi. Uzun bir aradan sonra okula dönen öğrenciler ve veliler, yüz yüze eğitim detaylarını araştırmaya başladı. Peki kaç gün okula gidilecek? Türkiye genelinde hangi sınıflar okula başladı? Yüz yüze sınav yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler...

Yerinde karar uygulamasının ardından okullarda yüz yüze eğitime geçildi. Uzun bir aradan sonra okula dönen öğrenciler ve veliler, yüz yüze eğitim detaylarını araştırmaya başladı. Peki kaç gün okula gidilecek? Türkiye genelinde hangi sınıflar okula başladı? Yüz yüze sınav yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler...

10 soruda yüze yüze eğitimin tüm detayları 10 SORUDA YÜZE YÜZE EĞİTİMİN TÜM DETAYLARI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kenan Kıran A Haber'de MİT kumpası davasındaki kararı değerlendirdi
Kenan Kıran A Haber'de MİT kumpası davasındaki kararı değerlendirdi
Yalova'da yolsuzluk davasında şoke eden gelişme
Yalova'da yolsuzluk davasında şoke eden gelişme
Darbeci ağzıyla hükümeti tehdit etti
Darbeci ağzıyla hükümeti tehdit etti
Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar
ABD üssüne saldırıyı kim yaptı?
ABD üssüne saldırıyı kim yaptı?
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
CHP'deki şantaj istifasında gözaltılar!
CHP'deki şantaj istifasında gözaltılar!
Bilim Kurulu toplanıyor
Bilim Kurulu toplanıyor
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderdi!
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge gönderdi!
HDP'ye kapatma davası açılacak!
HDP'ye kapatma davası açılacak!
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü
Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ