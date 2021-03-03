Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar okula başladı? İşte yüz yüze eğitimde merak edilen sorular

Yerinde karar uygulamasının ardından okullarda yüz yüze eğitime geçildi. Uzun bir aradan sonra okula dönen öğrenciler ve veliler, yüz yüze eğitim detaylarını araştırmaya başladı. Peki kaç gün okula gidilecek? Türkiye genelinde hangi sınıflar okula başladı? Yüz yüze sınav yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler...

Yerinde karar uygulamasının ardından okullarda yüz yüze eğitime geçildi. Uzun bir aradan sonra okula dönen öğrenciler ve veliler, yüz yüze eğitim detaylarını araştırmaya başladı. Peki kaç gün okula gidilecek? Türkiye genelinde hangi sınıflar okula başladı? Yüz yüze sınav yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler...