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Yüz yüze eğitim başladı! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'EBA' açıklaması

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Giriş: 22.09.2020 12:08
Güncelleme:22.09.2020 12:11
Son dakika haberine göre Yüz yüze eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Takip yapılıyor, kuralsız eğitime ceza verilir." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "EBA'ya erişemeyen çocuklar için başka yollar oluşturuyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve EBA ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk EBA'da yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak, "Bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaların içerisindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. EBA destek merkezlerinin, 8 bin 668 olduğu akşama kadar 9 bin olur sanırım" dedi.

Bakan Selçuk konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaların içerisindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. EBA destek merkezlerinin, 8 bin 668 olduğu akşama kadar 9 bin olur sanırım.

Oralarda da çok daha rahat erişim imkanı olacak. Bazı özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili bir takım haberler bize de ulaşıyor.

Çok net olarak söylemek isterim. Bununla ilgili takipler yapılıyor, bu konuda cezaların hayata geçirilmesi söz konusu.

Bu ulusal bir karar. Bu karara uymayan okullar da varsa gereken tedbirler alınıp cezalar verilir.

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Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz zaten bir takım çabaların içindeyiz. Biraz önce ifade ettiğim EBA destek merkezlerinin 8 bin 668 olduğunu ifade ederken, aslında bunun da çözüm yollarımızdan bir tanesi olduğunu vurgulamak istedim. Bu arada hayırseverlerimizin destekleri var. Ben onlara da teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının erişimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yoğunluktan, EBA'daki sorundan da bunu anlıyoruz. Ama erişemeyen çocuklarımız için de başka yollar, metodlar oluşturuyoruz.

VELİLERE TEŞEKKÜR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine girmeyen velilere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, bahçeye girmeyerek el sallayan çiftin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, açıklamasında ise, "Okulun ilk günü, aile hatıralarının en güzellerindendir. Ne anne unutur, ne baba, ne çocuk. Dün yavrularımızı okula güvenle teslim edip okul bahçesine girmeme hassasiyeti gösteren, diğer çocukları da düşünen velilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm yılı birlik içinde geçirmek dileğiyle" ifadesini kullandı.

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