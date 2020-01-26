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26.01.2020

Yüsra bebek ve annesi nasıl kurtarıldı? JAK komutanı A Haber'e Yüsra bebek ve annesinin kurtarılma anını anlattı

Yüsra bebek ve annesi nasıl kurtarıldı? Elazığ'daki depremde evi yıkılan Yüsra bebek tam 24 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden Tabur Komutanı Binbaşı Burak Özer, A Haber'e Yüsra bebek ve annesinin nasıl kurtarıldığını anlattı.

Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanı Binbaşı Burak Özer, A Haber'e Yüsra bebek ve annesinin nasıl kurtarıldığını anlattı. Elazığ'daki depremde evi yıkılan ailenin küçük bebeği Yüsra ve annesinin nasıl kurtarıldığı anlatıldı.

"HABERİ ALIR ALMAZ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİK"

Özer, "Deprem haberi gelince İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildik. Uçaklarla hemen bölgeye geldik ve keşfimizi yaptık. 3 bina enkazı vardı. Ekibimizi eşit olarak böldük. Herkes keşfini yaptı. Arama kurtarma köpeklerimizle de müdahale ettik ve ses aradık. Göçük altı arama ve dinleme cihazlarımızla canlıların olup olmadığını tespit ettik. İlk etapta 10'a yakın kişiyi çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Tabur Komutanı Özer sözlerine şöyle devam etti;

"Kendimize has metotlarla enkaz içerisine girmeye başladık. Arkadaşlarımız galerilerini kuyularını açmaya başladılar. İlerleyemedikleri yerde başka yerden açmalar başladı. Bu metotlar ile 24 saat sonra Yüsra bebeğe ondan 4 saat sonra da annesine ulaştık."

"KURTARMAK 12 SAAT SÜRDÜ"

Jandarma Arama Kurtarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Mataracı, "Bizden önce gelen ilk ekip enkaza müdahale etmişti. Yaralıların çıkartıldığı yerden ilerlemek istedik ama oradan çok gidemedik. 4-5 metre ileriden bir ses gelmişti. Oradan ilerleyemeyeceğimiz anlayınca başka bir kuyu açtık. Öğlen saat 13:30 gibi ilk sesi aldık ancak kurtarmamız 12 saat sürdü. Kurtarılmayı bekleyen 2 can olduğunu bilerek durmadan yorulmadan çalıştık ve oradan sağ çıkartmayı başardık" şeklinde konuştu.

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