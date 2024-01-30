Yurttan kar manzaraları! Araçlar yollarda kaldı ekipler yardıma koştu

Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu. Yola hazırlıksız çıka sürücüler yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarına hız verdi. Karın tadını çıkarmak isteyenler ise yaylalara akın etti.

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