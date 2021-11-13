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Yurt genelinde sis etkili olacak! Sıcaklıklar artacak, zirai don ve gizli buzlanmaya dikkat

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Giriş: 13.11.2021 10:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu. Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Bazı bölgelerde ise sis etkili olacak. Yorgan diye tabir edilen bulutların olmamasından kaynaklı sabah iç kesimlerde eksi derecelere düşen sıcaklıklar olacak. Sıcaklıkların eksileri görmesi, zirai don ve gizli buzlanmayı da beraberinde getirecek.
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