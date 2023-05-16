Yurt dışından seçim açıklamaları! Miçotakis'ten "Güçlü Türkiye" mesajı

Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından, seçime ilişkin farklı ülkelerden kritik açıklamalar geldi. Rusya'dan Almanya'ya, ABD'den Çin'e kadar birçok ülke, Türkiye demokrasisine övgüler dizdi.. Komşu ülke Yunanistan da bu hafta sonu sandık başına gidiyor. Başbakan Miçotakis, halkına Türkiye'yi örnek göstererek "Biz de güçlü olmalıyız" mesajı verdi.

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