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Yurt dışında oy verme yarın başlıyor! Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tur

A Haber
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Giriş: 19.05.2023 10:33
Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimler için yurt dışında yaşayan seçmenler yarın sandık başına gidiyor. Sürece ilişkin detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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