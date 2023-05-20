Yurt dışında oy verme işlemi başladı! Amsterdam Başkonsolosu A Haber'de

Yurt dışı seçmeni ikinci tur için sandığa gitmeye başladı. Sabah saatlerinden bu yana, Hollanda'da da Türk seçmen, oy kullanıyor. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar’ın konuğu olan Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy değerlendirdi.

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