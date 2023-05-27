Yurt dışı oyları Ankara’da! Oylar kilitli kapılar arkasında saklanıyor

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için 73 ülkede sandık kuruldu. Kullanılan oy sayısı iki milyona yaklaşırken yurt dışı oylar Ankara'ya getirildi. Peki oylar nasıl saklanıyor? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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