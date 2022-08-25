Yunanistan'ın tacizleri neden arttı? Sıcak çatışma yaşanır mı?

Yunanistan, Ege Denizi'nde yine bir provokatif eyleme imza attı. Yunan uçakları, NATO görevi yapan Türk F-16'lara radar kilidi atarak tacizde bulundu. Yunan uçakları bölgeden uzaklaştırıldı. Önceki gün yine Yunan unsurları aynı yöntemle Türk uçaklarını taciz etmişti. Türk F-16'larını yunan uçakları yine taciz etti. Terör ve Güvenlik Uzmanı İBRAHİM KELEŞ konuyla ilgili, "Yunanistan’ın bu tacizlerine biz alışkınız. Ama bu seferki çok farklı. NATO görevinde gerçekleşmiş olması." dedi. Keleş, "ABD’ye biz Dedeağaç’taki yığınaklanmayı sorduğumuzda Rusya için diyordu halbuki üstlerin durumlarına baktığımızda sol taraftakiler hariç tamamının hedefi bizler gibi gözüküyoruz." ifadelerini kullandı.

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