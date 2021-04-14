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Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Canlı yayında değerlendirdiler
Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Karadeniz'de ise savaş çanları çalıyor. Karadeniz'de savaş mı çıkacak? NATO güçleri Ukrayna'ya gider mi? Rusya-Ukrayna gerilimi Türkiye'ye nasıl yansır? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.