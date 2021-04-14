14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Canlı yayında değerlendirdiler

Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Canlı yayında değerlendirdiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2021 17:04
Güncelleme:14.04.2021 17:10
Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Karadeniz'de ise savaş çanları çalıyor. Karadeniz'de savaş mı çıkacak? NATO güçleri Ukrayna'ya gider mi? Rusya-Ukrayna gerilimi Türkiye'ye nasıl yansır? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı'na sert çıktı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı'na sert çıktı
Hayatını kaybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un doktorundan önemli açıklama
Hayatını kaybeden eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un doktorundan önemli açıklama
Başkan Erdoğan: Kabul etmemiz mümkün değil
Başkan Erdoğan: Kabul etmemiz mümkün değil
Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Yunanistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 vekilin fezlekesi Meclis'te
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 vekilin fezlekesi Meclis'te
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
İşte 128 milyar dolar gerçeği
İşte 128 milyar dolar gerçeği
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin vurdumduymazlığı!
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin vurdumduymazlığı!
Sert tepki: Bir zihniyetin vitrin isimleri!
Sert tepki: Bir zihniyetin vitrin isimleri!
Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak?
Faz-3 aşaması ne zaman başlayacak?
Daha Fazla Video Göster