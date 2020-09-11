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Yunanistan'dan provokatif hamle! 3 Yunan savaş gemisi...

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Giriş: 11.09.2020 20:21
Güncelleme:11.09.2020 20:22
Tartışmaların odağındaki Meis Adası'nda tansiyon savaş gemileriyle yükseldi. Yunanistan ada ile Türkiye arasına 3 savaş gemisi gönderdi. A Haber ekibi o anları kayda aldı.

Meis'te askeri hareketlilik artıyor. Gerilimi yükselten Yunanistan, Antalya Kaş'a iki kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na savaş gemileri gönderdi

Türkiye ile Meis Adası arasına gelen 3 savaş gemisini A Haber kameraları tarafında görüntülendi.

Daha öncede bölgede hücumbotlar devriye atmıştı.

Son dakika: Yunanistandan Karaadaya asker sevkiyatı! A Haber komandoları taşıyan zodyak botu böyle görüntüledi YUNANİSTAN'DAN KARAADA'YA ASKER SEVKİYATI!

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