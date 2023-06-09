Yunanistan şimdi de kokoreçi sahiplendi! Kokeretsi adıyla pazarladılar

Yunanistan şimdi de kokoreç'i çaldı. Adını da kokoretsi yaptı. Vatandaş ise "Kokoreç bizim Yunanistan'a yedirmeyiz" dedi. Yunanistan daha önce de Türk mutfağına ait olan Türk kahvesi, baklava ve cacık gibi birçok yemeğin kendi kültürlerine ait olduğunu iddia etmişti.

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