12 Eylül 2022, Pazartesi
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Yunanistan provokasyon peşinde! Cumhurbaşkanı Sakelaropulu adaları ziyaret etti
Atina yönetimi provokasyonlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta bulunan Meis ve Megistis adalarını ziyaret etti. Provokatif ziyaretin perde arkasını A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.