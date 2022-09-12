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Yunanistan provokasyon peşinde! Cumhurbaşkanı Sakelaropulu adaları ziyaret etti

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 09:29
Atina yönetimi provokasyonlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta bulunan Meis ve Megistis adalarını ziyaret etti. Provokatif ziyaretin perde arkasını A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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