Son dakika haberleri... Türkiye'nin araştırma gemileriyle uluslararası hukuka uygun olarak Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları başta Yunanistan olmak üzere emperyalist devletleri adeta çıldırttı. AB, ABD ve NATO'nun kapısını çalıp Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Yunanistan'ın İtalya ve Mısır ile yaptığı anlaşma ne anlama geliyor? Türkiye ile Yunanistan Akdeniz'de sıcak çatışma yaşar mı? Seta Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş Doğu Akdeniz’deki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı hamleleri Yunanistan'da paniğe neden oldu. Peki Türkiye'ye karşı istediği desteği alamayan Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmanın arkasında ne yatıyor? Yunanistan, Mısır ve Fransa'nın bölgedeki ortak çıkarı ne? Yaşanan gelişmelerin ardından Akdeniz'de sıcak çatışma yaşanma ihtimali var mı? Seta Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN SICAK ÇATIŞMA YAŞAR MI?

Tarafların doğrudan bir sıcak çatışma içine girmemek için her yolu deneyeceğini ifade eden Pirinççi, "Böyle bir ihtimal yoktur diyemem açıkçası. Sıcak çatışma ihtimali var ama bunu yüksek ihtimal olarak görmüyorum çünkü sıcak bir çatışmanın taraflara yönelik bir maliyeti var. Yani Mısır'ın Libya'ya askeri angajmandan doğan bir maliyeti var . Mısır bunu ne kadar göze alabilir? Tartışma konusu. Aynı zamanda Fransa'nın kendisinden binlerce kilometre ilerde bir operasyonu ne kadar sürdürebilir?

Ayrıca Fransa'nın çıkarları bundan ne kadar olumsuz etkilenebilir yine bu bir tartışma konusu. Benzeri şeyleri Suudi Arabistan ve BAE içinde de geçerli. Yunanistan'ın Türkiye ile karşı karşıya gelmesi halinde Yunanistan'ın başına gelecekleri düşünemiyorum.

Dolayısıyla taraflar askeri çatışmadan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ancak günün sonunda şöyle bir risk görüyorum. Birinci risk bir kaza veya gerginliğin kontrol dışına çıkması ile bir çatışma yaşanabilir. İkincisi ise; taraflardan bir tanesinin provoke edilmesi ile bir çatışma ortaya çıkabilir. Böyle bir çatışma halinde bile misliyle karşılık verilmesi ile topyekun bir savaşa girilmeden müdahale edileceği ve tarafların da topyekun savaşa girmeden durmak isteyeceğini düşünüyorum" dedi.