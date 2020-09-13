Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kaş'ta önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

DOĞU AKDENİZ'DE YUNANİSTAN İLE GERGİNLİK

Adalar anlaşmalara aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldı.

Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adalar var. Maalesef Yunanistan her şeyi kendi menfaatine göre yorumlamakta. Bunların takipçisiyiz. Bugüne kadar gelmiş faaliyetlerin mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve oldu bittilere getirilmemesini istiyoruz.

Biz buradaki sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Biz burada bunları söylerken diğer tarafta maalesef Yunan tarafı adalara asker getirip götürmeye devam ediyor. Meis adası'na sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi sürekli buralara gelinmesi tabi bizleri Türk kamuoyunu rahatsız eder biz bunları provokatif kışkırtıcı olarak görüyoruz.

Silahlanma yarışı başladı Fransa kışkırtıyor. Meis Adası'nın silahtan arındırılması lazım. Bizim hak ve hukukumuzun tanınması lazım. Macron'un öncülüğünde burada bir tahrik ve kışkırtıcılık var.

Kışkırtıcılığın kimseye yararı yok, Yunanistan'a hiç yok. Yunanistan bölgeyle ilgisi olmayan ülkelerle tatbikat yaptı.

Macron'un politikaları iflas etmiştir.

Detaylar gelecek...