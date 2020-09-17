Yunan spiker Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Modern Fatih Sultan Mehmed" ifadelerini kullandı

Türkiye'nin her geçen gün gücünü artırması Yunan basınında dikkat çekmeye devam ediyor. Bora füzelerini öven Yunan spiker, Başkan Erdoğan için "Modern Fatih Sultan Mehmed" yorumu yaptı. Bora füzelerinin değerini de anlatan Yunan spiker, "1453 yılındaki topların günümüzdeki hali" dedi.