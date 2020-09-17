17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunan spiker Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Modern Fatih Sultan Mehmed" ifadelerini kullandı

Yunan spiker Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Modern Fatih Sultan Mehmed" ifadelerini kullandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2020 22:02
Türkiye'nin her geçen gün gücünü artırması Yunan basınında dikkat çekmeye devam ediyor. Bora füzelerini öven Yunan spiker, Başkan Erdoğan için "Modern Fatih Sultan Mehmed" yorumu yaptı. Bora füzelerinin değerini de anlatan Yunan spiker, "1453 yılındaki topların günümüzdeki hali" dedi.
Yunan spiker Başkan Erdoğan için Modern Fatih Sultan Mehmed dedi
Yunan spiker Başkan Erdoğan için "Modern Fatih Sultan Mehmed" dedi
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Zatürre aşısı Kovid-19'dan korumaz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Zatürre aşısı Kovid-19'dan korumaz
Operasyon bölgesinden acı haber
Operasyon bölgesinden acı haber
17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı!
17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı!
Dışişleri'nden NATO açıklaması
Dışişleri'nden "NATO" açıklaması
İBB Meclisi'nde yumruklar havada uçtu
İBB Meclisi'nde yumruklar havada uçtu
Başkan Erdoğan, Sanchez ile görüştü
Başkan Erdoğan, Sanchez ile görüştü
Başkan Erdoğan: Aziz şehitlerimizin vasiyetini yerine getiriyoruz
Başkan Erdoğan: Aziz şehitlerimizin vasiyetini yerine getiriyoruz
Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler!
Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na zehir zemberek sözler!
Halil Sezai için flaş karar!
Halil Sezai için flaş karar!
Halil Sezai rezaletinde flaş gelişme!
Halil Sezai rezaletinde flaş gelişme!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster