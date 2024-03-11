11 Mart 2024, Pazartesi
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Yunan heyeti Ankara'da! İki ülke arasındaki siyasi diyalog toplantılarına devam ediliyor
Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı Ankara'da yapılıyor. İkili ilişkiler, bölgesel, uluslararası gelişmeler ele alınacak. Liderler mayıs ayında Ankara'da buluşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Külliye'de kabul edecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.