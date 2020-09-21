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Yunan gazetenin çirkin manşeti için harekete geçildi! Başkan Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu

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Giriş: 21.09.2020 10:52
Güncelleme:21.09.2020 10:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a manşetinden açıkça küfreden Yunan Gazetesi Dimokratia için harekete geçildi. Başkan Erdoğan'ın avukatı suç duyurusunda bulundu.

Yunanistan'da yayımlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete, baş sayfasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok çirkin ve en ağır şekilde hakarette bulunan bir manşete imza attı.

Gazetenin başlığında son derece ağır bir küfüre yer verilirken, üst başlıkta da "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" yazısının yer aldığı görüldü.

HAREKETE GEÇİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu. Gazete, geçtiğimiz günlerde ağır küfürlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Gazetenin manşeti büyük tepki çekmişti.

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