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Yüksekova’da sağlıkta değişim ve dönüşüm! Bir neslin ömrü, hastane kuyruklarında geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 10:00
Güncelleme:07.01.2024 10:01
Türkiye sağlık alanında önemli mesafe katetti. Vatandaş eğitimli ve deneyimli sağlık personeli ileri sağlık teknolojileri ve kaliteli hizmet anlayışıyla tanıştı. Şimdi sağlık yatırımıyla çehresi değişen illerden biri olan Hakkari Yüksekova'ya gidiyoruz. Terörden arındırılarak huzurun tesis edildiği ilçede sağlık alanında yapılan yatırımlar bölge insanının yüzünü güldürüyor. A Haber ekiplerinden Barış Türel'in özel haberini Mehmet Ali Bağ görüntüledi.
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