03 Ağustos 2023, Perşembe
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Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı yapılacak. Kritik toplantıda YAŞ'ta terfi dosyalarının yanında atama kararları da alınacak. Yapılacak toplantıda yeni Genelkurmay Başkanı'nın da belli olması bekleniyor. Toplantı öncesi Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.