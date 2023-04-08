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YSK'da kuralar çekildi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2023 15:19
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi. Buna göre Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Emek ve Özgürlük ittifakı 9. sırada, ATA İttifakı ise 19. sırada olacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
YSK’da kuralar çekildi!
YSK'da kuralar çekildi!
Oy pusulası için kura çekimi yapıldı
Oy pusulası için kura çekimi yapıldı
Oy pusulası için kura çekimi
Oy pusulası için kura çekimi
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