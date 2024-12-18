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YPG/PKK’nın zulmü Münbiç’te gün yüzüne çıktı! Kanlı rejim mağdurları A Haber’e konuştu: PKK hayatımızı kararttı

YPG/PKK’nın zulmü Münbiç’te gün yüzüne çıktı! Kanlı rejim mağdurları A Haber'e konuştu: PKK hayatımızı kararttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.12.2024 19:05
Suriye’nin Münbiç kentinde, terör örgütü YPG/PKK’nın baskısıyla zorla silah altına alınan Araplar, Suriye Milli Ordusu’nun kontrolü ele geçirmesiyle teslim oldu. Teslim olanlar, örgütün bölgede uyguladığı zorbalık ve kötü muameleleri A Haber ekibinden Sinan Yılmaz ve Senat Destanoğlu’na anlatarak, “PKK/YPG bizi tehdit ederek silah altına aldı, çok zor şartlarda yaşamaya mecbur bırakıldık” dedi. Örgüt tarafından alıkonulan kişiler, kurtarıldıktan sonra yaşadıkları korku dolu günleri gözyaşlarıyla dile getirdi. Bu durum, YPG/PKK’nın bölgedeki sivillere yönelik sistematik zulmünü bir kez daha ortaya koydu.
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YPG/PKK’nın zulmü Münbiç’te gün yüzüne çıktı! Kanlı rejim mağdurları A Haber’e konuştu: PKK hayatımızı kararttı
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