YPG'li teröristlerden Suriye Milli Ordusu askerlerine alçak saldırı! 3 şehit, 18 yaralı |Video

Türkiye ile ABD arasında sağlanan ve teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çekilmesi amacıyla harekata ara verilmesini öngören mutabakat, YPG/PKK tarafından ihlal ediliyor. Teröristler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kırsalında, cephe hattındaki pozisyonlarını koruyan SMO askerlerine, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda SMO'dan 3 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı. Ayrıntıları A Haber Yurt Haberleri Muhabiri Kerim Ulak canlı yayında aktardı.