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27.10.2019

YPG'den kurtarılan ibadethane yeniden açıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda 42 şehit veren Suriye Milli Ordusu, terörden arındırılan Resulayn'da Ortodoks ve Katolik kiliselerini ziyaret etti. Terör örgütünün bölgeden tamamen temizlendiğini vurgulayan Suriye Milli Ordusu, halka ''güvenle ibadet edebilirsiniz'' çağrısında bulundu.

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