18 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yönetmen yapay zeka! Yapay zeka kurgu uzmanlarını nasıl etkileyecek?

Yönetmen yapay zeka! Yapay zeka kurgu uzmanlarını nasıl etkileyecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2024 19:13
Gerçeklik ve kurgu arasındaki çizgi artık kayboluyor. Metni videoya dönüştüren yapay zekâ teknolojisi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Uzmanlar, videoların gerçeğinden ayırt edilememesi nedeniyle manipülasyon tehlikesine dikkat çekiyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili detayları aktardı. İşte haberin detayları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yönetmen yapay zeka!
Yönetmen yapay zeka!
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı!
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı!
9 işçinin arandığı alan A Haber’de!
9 işçinin arandığı alan A Haber’de!
6. Etnospor forumu Antalya’da başladı!
6. Etnospor forumu Antalya'da başladı!
Tartışmaların gölgesinde aday tanıtımı
Tartışmaların gölgesinde aday tanıtımı
Pençe-kilit şehidine veda
Pençe-kilit şehidine veda
Meral Akşener’den İmamoğlu’na salvo
Meral Akşener'den İmamoğlu'na salvo
Özgür Özel ne mesaj verdi?
Özgür Özel ne mesaj verdi?
Erzincan’daki heyelan faciasında 1 gözaltı!
Erzincan'daki heyelan faciasında 1 gözaltı!
Madendeki heyelan faciasına 1 gözaltı
Madendeki heyelan faciasına 1 gözaltı
Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel süreci
Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel süreci
Ayrıldığı gemi 1 gün sonra battı
Ayrıldığı gemi 1 gün sonra battı
Daha Fazla Video Göster