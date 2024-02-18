18 Şubat 2024, Pazar
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Yönetmen yapay zeka! Yapay zeka kurgu uzmanlarını nasıl etkileyecek?
Gerçeklik ve kurgu arasındaki çizgi artık kayboluyor. Metni videoya dönüştüren yapay zekâ teknolojisi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Uzmanlar, videoların gerçeğinden ayırt edilememesi nedeniyle manipülasyon tehlikesine dikkat çekiyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili detayları aktardı. İşte haberin detayları…