Yolsuzluk iddiasının arka planı! Avukat Dindar: İBB iştiraki Medya A.Ş.’ye dikkatle bakılmalı

Ekrem İmamoğlu’nun göz altına alınmasını ve yürütülen soruşturmayı A Haber’de değerlendiren avukat Hadi Dündar, “Yolsuzluk soruşturmasına bakıldığı zaman bir örgütten bahsediliyor. İddialara göre Ekrem İmamoğlu tarafında kurulmuş bir örgüt yapısı var. Burada Medya A.Ş. çok fazla önem arz ediyor. En fazla şaibenin döndüğü yer olarak burayı gösteriyorlar.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN