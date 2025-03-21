21 Mart 2025, Cuma
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Yolsuzluk iddiasının arka planı! Avukat Dindar: İBB iştiraki Medya A.Ş.'ye dikkatle bakılmalı
Ekrem İmamoğlu’nun göz altına alınmasını ve yürütülen soruşturmayı A Haber’de değerlendiren avukat Hadi Dündar, “Yolsuzluk soruşturmasına bakıldığı zaman bir örgütten bahsediliyor. İddialara göre Ekrem İmamoğlu tarafında kurulmuş bir örgüt yapısı var. Burada Medya A.Ş. çok fazla önem arz ediyor. En fazla şaibenin döndüğü yer olarak burayı gösteriyorlar.” dedi.