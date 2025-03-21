21 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yolsuzluk iddiasının arka planı! Avukat Dindar: İBB iştiraki Medya A.Ş.'ye dikkatle bakılmalı
Yolsuzluk iddiasının arka planı! Avukat Dindar: İBB iştiraki Medya A.Ş.’ye dikkatle bakılmalı

Yolsuzluk iddiasının arka planı! Avukat Dindar: İBB iştiraki Medya A.Ş.'ye dikkatle bakılmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2025 09:16
Ekrem İmamoğlu’nun göz altına alınmasını ve yürütülen soruşturmayı A Haber’de değerlendiren avukat Hadi Dündar, “Yolsuzluk soruşturmasına bakıldığı zaman bir örgütten bahsediliyor. İddialara göre Ekrem İmamoğlu tarafında kurulmuş bir örgüt yapısı var. Burada Medya A.Ş. çok fazla önem arz ediyor. En fazla şaibenin döndüğü yer olarak burayı gösteriyorlar.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolsuzluk iddiasının arka planı! Avukat Dindar: İBB iştiraki Medya A.Ş.’ye dikkatle bakılmalı
İBB iştiraki Medya A.Ş.’ye dikkatle bakılmalı
"İBB iştiraki Medya A.Ş.'ye dikkatle bakılmalı"
Sokak çağrısının arka planı ne?
Sokak çağrısının arka planı ne?
Şaibeli diploma skandalında yeni belge!
Şaibeli diploma skandalında yeni belge!
İBB soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünde!
İBB soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünde!
LGBT’li sapkın provokatörler de sokakta!
LGBT'li sapkın provokatörler de sokakta!
Bakan Tunç: Yargı sokakta aranmaz!
Bakan Tunç: Yargı sokakta aranmaz!
Özel’in çağrısının ardından Ankara’da polis yaralandı!
Özel’in çağrısının ardından Ankara'da polis yaralandı!
Özel’in çağrısının ardından saraçhane’de olaylar çıktı!
Özel’in çağrısının ardından saraçhane’de olaylar çıktı!
Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!
Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!
Eylemcilerden Özgür Özel’e tepki: Biber gazı yesene!
Eylemcilerden Özgür Özel’e tepki: Biber gazı yesene!
ODTÜ’de polise taşlı saldırı!
ODTÜ'de polise taşlı saldırı!
Selvi’den Özel’in provokasyon çağrısına sert tepki!
Selvi'den Özel'in provokasyon çağrısına sert tepki!
Daha Fazla Video Göster