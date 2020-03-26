YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar! Üniversitelerde koronavirüs tatili uzayacak mı? YKS ertelenecek mi?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağı duyurarak, ''Bu sene bahar dönemini sadece uzaktan eğitim kapsamında yapma kararı aldık'' dedi. Ayrıca Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu.