YKS'de sonuçlar açıklandı sıra tercihte! Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?

Üniversite sınav sonuçları için 3,5 milyondan fazla öğrencinin heyecanlı bekleyişi son buldu. YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci de başladı. Tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki öğrenciler nelere dikkat etmeli? Tercih yaparken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı? Adaylar doğru tercih için hangi verileri baz almalı? Eğitim danışmanı Muhammet Tosun A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Muhammet Tosun'un açıklamaları şöyle:

"Tercih yaparken puana değil sıralamaya bakmak gerekir. Geçen yılın verileri ile bu yılın verilerini karşılaştırdık. 2022 yılının sonuçlarına çok da uzak olmayan sonuçlar gördük. Bu çok iyi bir tablo bizim adımıza çünkü eğer ciddi farklar olursa sorun teşkil eder. Öğrenciler gitmek istedikleri üniversitelere bakarken ciddi bir kaos görüyordu ancak bu sene öyle bir durum yok.

Sınavların arasında böyle fark olmaması ciddi bir rahatlık. Geçen yılın sıralamalarına bakar tercih yapabilirler. Bu yıl önce ki yıllara göre daha rahat geçeceğini söyleyebiliriz. Tercih yapmak için uzun bir zaman var. Hem üniversite araştırmak hem bölüm araştırmak için zaman var. Adaylar bir tercih havuzu oluşturacak gitmek istedikleri yere göre sonra bu eleyerek 24 tercihe düşecek.

Bu yıl üniversitelerimizin yüzde 100 dolmasını bekliyoruz. Kontejanların boş kalması bizim için güzel bir gelişmedir. Bunda baraj puanın kaldırılmasının da etkisi var."