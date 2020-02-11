BİZE ULAŞIN
11.02.2020
Yine Sözcü yine yalan! ‘Depremzede’ yalanı böyle çöktü
Yaptığı birçok yalan ve manipülatif haberle bilinen CHP yandaşı Sözcü’nün bir yalanı daha ortaya çıktı. “Elazığlı depremzelere yardım ulaşmıyor” yalanıyla Karşıyaka Mahallesi’ne yardım gitmediğini ve vatandaşların muhtaç durumda olduğu yalanını ortaya atan Sözcü’nün bu manipülatif haberi yine Karşıyaka Mahallesi muhtarı ve vatandaşların açıklamalarıyla yalanlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.