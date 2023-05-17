Yine bir İETT klasiği! Önce direğe sonra otomobile çarptı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yaşanan kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe ardından otomobile çarptı. Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi.