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Yıkılan binalara ilişkin soruşturma: 203 tutuklama

A Haber
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Giriş: 28.02.2023 12:39
Deprem bölgesinde yıkılan yapılara ilişkin tutuklu sayısı 203'e çıktı. Öte yandan deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma olaylarına da geçit yok. Hırsızlık olaylarında 201 tutuklama yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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