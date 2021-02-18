Erciyes Üniversitesi’nde yerli ve milli aşıda Faz-2 çalışmaları için ilk doz uygulamaları yapılıyor. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Yerli aşı mutasyona karşı etkili olacak mı? Yerli aşı ile ilgili akıllarda oluşan soruların cevabını A Haber Muhabiri Engin Gökdemir’in konuğu olan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış verdi.

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