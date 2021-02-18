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Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Mutasyona karşı etkili olacak mı? Prof. Dr. Mustafa çalış A Haber’de cevapladı

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Giriş: 18.02.2021 13:32
Güncelleme:18.02.2021 13:48
Erciyes Üniversitesi’nde yerli ve milli aşıda Faz-2 çalışmaları için ilk doz uygulamaları yapılıyor. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Yerli aşı mutasyona karşı etkili olacak mı? Yerli aşı ile ilgili akıllarda oluşan soruların cevabını A Haber Muhabiri Engin Gökdemir’in konuğu olan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış verdi.
Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haberde anlattı YERLİ AŞI NE ZAMAN HAZIR OLACAK? ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA ÇALIŞ A HABER'DE ANLATTI
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