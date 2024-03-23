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Yerel seçimlere 7 gün kaldı! Ankara’da AK Parti mitingi heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 13:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı. Miting heyecanını ve gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan vekiller ve konuklar değerlendirdi.
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