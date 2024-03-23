23 Mart 2024, Cumartesi
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Yerel seçimlere 7 gün kaldı! Ankara’da AK Parti mitingi heyecanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı. Miting heyecanını ve gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan vekiller ve konuklar değerlendirdi.