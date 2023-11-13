13 Kasım 2023, Pazartesi
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Yerden bitme pusuyla şok etkisi! Hedef katiller sürüsü İsrail | Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek, zafer yakındır
Meskun mahal muharebesi ne demek? Katil İsrail Gazze'de ilerliyor mu? Adım adım neler yaşanıyor? Katil İsrail'in korkusu tüneller mi? Gazze'deki yeraltı tünel sistemi Hamas'a zafer getirir mi? Uluslaararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında bölgeden gelen sıcak görüntüler üzerinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.