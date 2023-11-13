13 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yerden bitme pusuyla şok etkisi! Hedef katiller sürüsü İsrail | Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek, zafer yakındır

Yerden bitme pusuyla şok etkisi! Hedef katiller sürüsü İsrail | Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek, zafer yakındır

Meskun mahal muharebesi ne demek? Katil İsrail Gazze'de ilerliyor mu? Adım adım neler yaşanıyor? Katil İsrail'in korkusu tüneller mi? Gazze'deki yeraltı tünel sistemi Hamas'a zafer getirir mi? Uluslaararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında bölgeden gelen sıcak görüntüler üzerinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 14:47
  • 1
  • 69
Yerden bitme pusuyla şok etkisi! Hedef katiller sürüsü İsrail | Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek, zafer yakındır

Katil İsrail, Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Hamas'ın direnişi sürüyor. Bölgede kara çatışmaları yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 69
Yerden bitme pusuyla şok etkisi! Hedef katiller sürüsü İsrail | Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek, zafer yakındır

Uluslaararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında bölgeden gelen sıcak görüntüler üzerinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 69
Yerden bitme pusuyla şok etkisi! Hedef katiller sürüsü İsrail | Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek, zafer yakındır

MESKUN MAHAL MUHAREBESİ NE DEMEK?

Meskun mahal muharebeleri demek düzenli birlik ya da özel birliklerde yaşanılan insanların da olabileceği bir takım sağlam yapılara birliklerle özel kuvvetlerle emniyet kuvvetleriyle oda oda kat kat ya da varsa toprak altındaki bölümü arayarak düşman grubu yok etmeye dayalı bir sistemdir.

  • 4
  • 69
Yerden bitme pusuyla şok etkisi! Hedef katiller sürüsü İsrail | Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek, zafer yakındır

Meskun mahal muharebeleri değil bu artık. Yaşayan insanlar terk etmiş birçoğunu bina artık yıkılmak üzere. Artık o binalar meskun değil metruk binalar yıkıntı. Doğal engel gibi kabul edin.

  • 5
  • 69
Yerden bitme pusuyla şok etkisi! Hedef katiller sürüsü İsrail | Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Moralimiz yüksek, zafer yakındır

İsrail bu binaları olduğu gibi tutsaydı. İnsanlar kısmen de olsa yaşıyor olsalardı burada yaşayan insanların kılına zarar vermemeniz gerekiyor. Sadece düşmanların bulunduğu yeri arayıp bulup çatışmanız gerekirdi. Ama bu değil.