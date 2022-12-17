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Yer yerinden oynayacak! İmamoğlu'na 2024 şoku! Kılıçdaroğlu faturayı kesti

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Giriş: 17.12.2022 22:53
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sürekli "İmamoğlu belediye başkanı olarak devam edecek" ifadelerini kullansa da Sayan durumun gerçek yüzünün böyle olmadığını belirtirken gündeme ilişkin flaş sözler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu bir dahaki seçimlerde aday göstermeyeceğini söyleyen Sayan, Akşener'i de CHP'yi bölmekle suçladı. İşte detaylar...
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