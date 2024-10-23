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Yenidoğan Çetesi’nin hastanesinde çalışan hemşir konuştu: Şikayetçi oldum

Yenidoğan Çetesi’nin hastanesinde çalışan hemşir konuştu: Şikayetçi oldum

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 10:48
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen bir hastanede 2018 yılında yoğun bakım hemşiri olarak çalışan Taner Karataş çeteyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu ve "Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum, ben ve 3 arkadaşım ikinci haftada fark ederek işten ayrıldık" dedi.
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