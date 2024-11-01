01 Kasım 2024, Cuma
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'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Ergin'in davadan çektirildiği iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama! "Gerçek dışıdır"
Halk TV ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesaplarından ortaya atılan 'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'in dosyadan el çektirildiğine yönelik iddiaları ortaya attı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ise o iddialara ilişkin açıklama geldi. Bakan Tunç, "Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır." dedi. Bakan Tunç devamında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in göreve devam ettiğini belirtti.