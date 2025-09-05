Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı konuştu: "Buradan bir örgüt çıkmaz. Benimde intiharımı istiyorlar"

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu ölümlere neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasının 6. duruşması görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, örgüt lideri olmakla suçlanan Fırat Sarı savunma yaptı. Sarı, bebek ölümlerinin yanlış tedavi değil, tıbbi sebeplerden kaynaklandığını öne sürdü ve “Buradan bir örgüt çıkmaz, benim de intiharımı istiyorlar” diyerek kendini savundu. MASAK raporlarında iddia edilen milyonlarca dolarlık yolsuzluğun gerçeği yansıtmadığını belirten Sarı, “Bebekleri öldürmek için bir nedenimiz yok” ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık hemşire Tuğçe Toptemel’e ise tape kayıtlarında geçen “Bu bebek ölecek, bırakalım mı?” sözleri soruldu. Toptemel, “Bebeği bırakmadık, müdahaleye devam ettik” diyerek suçlamaları reddetti. Diğer tutuklu sanıklar da örgüt suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasına yarın devam edilmesine karar verdi.

