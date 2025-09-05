05 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı konuştu: "Buradan bir örgüt çıkmaz. Benimde intiharımı istiyorlar"
Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı konuştu: Buradan bir örgüt çıkmaz. Benimde intiharımı istiyorlar

Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı konuştu: "Buradan bir örgüt çıkmaz. Benimde intiharımı istiyorlar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2025 00:40
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu ölümlere neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasının 6. duruşması görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, örgüt lideri olmakla suçlanan Fırat Sarı savunma yaptı. Sarı, bebek ölümlerinin yanlış tedavi değil, tıbbi sebeplerden kaynaklandığını öne sürdü ve “Buradan bir örgüt çıkmaz, benim de intiharımı istiyorlar” diyerek kendini savundu. MASAK raporlarında iddia edilen milyonlarca dolarlık yolsuzluğun gerçeği yansıtmadığını belirten Sarı, “Bebekleri öldürmek için bir nedenimiz yok” ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık hemşire Tuğçe Toptemel’e ise tape kayıtlarında geçen “Bu bebek ölecek, bırakalım mı?” sözleri soruldu. Toptemel, “Bebeği bırakmadık, müdahaleye devam ettik” diyerek suçlamaları reddetti. Diğer tutuklu sanıklar da örgüt suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasına yarın devam edilmesine karar verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı konuştu: Buradan bir örgüt çıkmaz. Benimde intiharımı istiyorlar
Beykoz Belediyesi davasında tüm tutuklular tahliye edildi
Beykoz Belediyesi davasında tüm tutuklular tahliye edildi
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı konuştu!
Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı konuştu!
Liseye yazdırmış, nasihat vermiş
"Liseye yazdırmış, nasihat vermiş"
CHP’de Gürsel Tekin depremi!
CHP'de Gürsel Tekin depremi!
CHP’nin yol haritası ne olacak?
CHP'nin yol haritası ne olacak?
Ankara’da ’Terörsüz Türkiye’ zirvesi! Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşıladı
Ankara'da 'Terörsüz Türkiye' zirvesi! Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı
İşte Almanya’nın ilk başörtülü başkan adayı!
İşte Almanya'nın ilk başörtülü başkan adayı!
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın katili tutuklandı
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın katili tutuklandı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde gündem ne?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde gündem ne?
Başkan Erdoğan – Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan – Bahçeli görüşmesi başladı
CHP’nin Sarıyer ilçe kongresi iptal edildi
CHP’nin Sarıyer ilçe kongresi iptal edildi
Daha Fazla Video Göster