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Yeni yuvada ilk misafir! Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Yeni yuvada ilk misafir! Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 19:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan tören sonrası, evi teslim edilen bir aileyi ziyaret etti. Başkan Erdoğan, küçük çocuklara ise oyuncak hediye etti. İşte sıcak sohbet eşliğinde o samimi anlar...
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