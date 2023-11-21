21 Kasım 2023, Salı
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Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak? Hangi formüller masada?
Çalışmayan emeklilere verilen beş bin lira ikramiyeden, Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki emekliler yararlanamamıştı. Bir buçuk milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye için yeni bir çalışmanın gündemde olduğu belirtiliyor. Ayrıca milyonlarca emeklinin gözü, yeni yılda yapılacak zamda. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş anlattı.