Yeni Türkiye sağı “Cumhur İttifakı” | Cumhur İttifakı nasıl kuruldu?

Cumhur İttifakı çatısı altında bir araya gelen siyasi partiler, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında büyük rol oynuyor. Cumhuriyeti ileri demokrasi ile taçlandırma döneminin başladığı bu yeni yüzyıl ise savunmadan enerjiye, dış politikadan anayasaya milli ve yerli değerleri kapsıyor. Peki Cumhur İttifakı nasıl kuruldu? Bugünlere nasıl gelindi? Bundan sonra neler yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu'nun hazırladığı özel dosya haberinde...

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