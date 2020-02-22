Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı... |Video

Dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor. Asya, Avrupa derken virüsün tespit edildiği Ortadoğu ülkelerinin sayısında da artış yaşanıyor. Peki, virüs hangi ülkelere yayıldı? Hayatını kaybedenlerin sayısı kaça yükseldi? Koronavirüse ilişkin son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde...

Koronavirüs hızla yayılıyor, yayıldığı ülkelerden art arda ölüm haberleri geliyor.

Yeni tip koronavirüste Asya'nın ardından Avrupa ve Ortadoğu'da da ölüm haberleri geldi.

AVRUPA'DA İLK ÖLÜM HABERİ FRANSA'DAN...

Avrupa'dan ilk ölüm haberi Fransa'dan gelmişti. Bunu İtalya izledi.

İtalya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki duvar ustası virüs nedeniyle ölen ilk Avrupalı oldu. 22 Şubat'ta ise italya'dan ikinci ölüm haberi geldi.

İRAN'DA BELEDİYE BAŞKANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İran'da ise ölü sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı, ülkede 10 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini açıkladı. Böylece ülkede enfekte olmuş kişi sayısı 25'i geçti. Vakalar arasında Tahran'ın 13. bölge belediye başkanı da bulunuyor.

Virüse yakalananların büyük bir çoğunluğunun İran'ın Kum kentinden olduğu belirtiliyor.

KULUÇKA SÜRESİ 27 GÜNE UZAYABİLİR

Çin'de ise durum kritik. Anakaradaki ölü sayısı hızla artıyor. Koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 300'ü geçti.

Toplam vaka sayısı ise 76 binin üzerinde...

Yerel yetkililer, virüsün kuluçka süresinin 27 gün olabileceğini açıkladı.

ÜLKEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği Güney Kore'de ise tedbirler arttırıldı.

200'ün üzerinde can kaybının yaşandığı ülkede vaka sayısı beş gün içinde hızla artarak 430'un üzerine çıktı.

Ülke genelinde acil durum ilan edildi.

Japonya'da ise karantina altında tutulan yolcu gemisinde 2 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece japonya'da virüs kaynaklı ölümler 100'ü geçmiş oldu

Dünya Sağlık Örgütü gelişmeleri yakından takip ediyor. Örgütten yapılan son açıklamada salgınla etkin mücadele için uluslararası topluma 675 milyon dolar yardım çağrısında bulunuldu.