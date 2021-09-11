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Yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl seyredecek?

A Haber
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Giriş: 11.09.2021 16:40
Sonbahar etkisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının ülkenin Kuzey, İç ve Batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günü sağanak yurt genelinde etkili olacak cuma günü hava yurt genelinde açık veya az bulutlu. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış etkili İstanbul'da yeni haftada hava 25 ila 27 derece arasında değişecek. Ankara'da hava sıcaklıkları çarşamba ve perşembe günü düşecek. Yeni haftanın notlarını A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik aktardı.
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