Yeni emeklilik sisteminin şifreleri | EYT’yi kaçıranlar dikkat! 1999 sonrası için özel çalışma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sinyalini AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken vermişti. Çok geçmeden talimat da geldi. Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yolda. BAĞ-KUR ve SSK arasındaki prim günleri eşitlenecek 1999’dan sonra sigortalı olanlar için de kademeli emeklilik kapısı açılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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