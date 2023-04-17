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Yeni emeklilik sisteminin şifreleri | EYT’yi kaçıranlar dikkat! 1999 sonrası için özel çalışma

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 10:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sinyalini AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken vermişti. Çok geçmeden talimat da geldi. Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yolda. BAĞ-KUR ve SSK arasındaki prim günleri eşitlenecek 1999’dan sonra sigortalı olanlar için de kademeli emeklilik kapısı açılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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