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Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! Ankara'da okul çevrelerinde polis ekipleri denetimde

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 08:47
Okulların açılmasına yönelik ilgili “Bakanlıklar” gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri yaptı. Bu kapsamda Ankara'da Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde denetimi yapılıyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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