Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! Ankara'da okul çevrelerinde polis ekipleri denetimde

Okulların açılmasına yönelik ilgili “Bakanlıklar” gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri yaptı. Bu kapsamda Ankara'da Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde denetimi yapılıyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN