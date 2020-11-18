Başkan Erdoğan, ekonomi ve hukukta reform mesajlarını yineledi. Ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla çalışılarak insan hakları eylem planı taslağına son şeklini vereceklerini söyleyen Başkan Erdoğan iş ve çalışma hayatında da her türlü ayrımcılığın önlenmesi gerektiğini vurguladı, "değişim şart" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki yeni dönemin şifreleri neler? Ekonomi, hukuk ve demokraside hangi yeni adımlar atılacak? Yeni seferberlik döneminde neler değişecek? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, ekonomi ve hukukta reform mesajlarını yineledi. Ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla çalışılarak insan hakları eylem planı taslağına son şeklini vereceklerini söyleyen Başkan Erdoğan iş ve çalışma hayatında da her türlü ayrımcılığın önlenmesi gerektiğini vurguladı, "Değişim şart" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki yeni dönemin şifreleri neler? Ekonomi, hukuk ve demokraside hangi yeni adımlar atılacak? Yeni seferberlik döneminde neler değişecek? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımız 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde birçok reforma imza attığını ve milletimizin devletimizin de yine hakikaten büyük bir gelişme kaydedildiğini ortaya koymuştu. Buna ilave olarak yeni şartların yeni değerlendirmelerin ışığı altına yeni bir paradigmayla milletimizin lehine olabilecek her türlü adımın kesintisiz bir şekilde atılmasının zaruretini ortaya koydu. Bizler Cumhur İttifakı olarak Meclis'te bugüne kadar gerçekten son Cumhuriyet dönemimizin en büyük demokratik siyasi atılımını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletimizin önüne getirdik.

DAHA DA VERİMLİ KILACAK

Şimdi inşallah 18 yıllık iktidarımız döneminde ortaya koyduğumuz bu performansı daha da verimli kılacak uyumlulaştırmayı gerçekleştirecek kapsayıcı bütün tarafların kanaatlerini toplayıcı ve bürokrasiyi azaltıcı verimliliği artırıcı hızlı neticeler almaya dönük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de uyumlu bir şekilde ekonomi ve hukuk alanlarında da reformlarımıza kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah yarın masaya yatırılacak.

MİLLİ EKONOMİ ANLAYIŞI

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: Ekonomi yönetimimizle alakalı olarak önemli değişiklikler söz konusu oldu fakat başından itibaren Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında milli bir ekonomi anlayışına yönelmesi milli ve yerli bir anlayışı her alanda hakim kılmasına yönelik olarak ciddi çalışmalar söz konusu oldu. Bu çerçevede Cumhur İttifakı'nın bu anlamda hayat bulduğunu ifade edebiliriz. Türkiye'de ekonomide milli bir anlayışta güçlenemediği bir ortamda sermayenin oluşmadığı bir ortamda her türlü kırılganlığı yaşamak mukadder haline geliyor. Bu sıkıntıları geçmişte birçok noktada yaşadık. Bu noktada Türkiye çok önemli atılımlarda bulunuyor.