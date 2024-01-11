11 Ocak 2024, Perşembe
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Yeni berber fiyatları tartışması! 1500 TL’ye saç-sakal tıraşı olur mu?
Yılbaşından sonra fiyatlarını güncelleyen meslek gruplarından biri de berberler. Ancak onların bu yılki fiyat listesi tartışma yarattı. Çünkü Berberler Odası bu sene bir sınıflandırmaya gitti. Ve berberleri b, c ve lüks olarak üçe ayırdı. Listeye göre berberler arası fiyat farkı da bir hayli fazla. Örneğin saç-sakal tıraşını 150 liraya yapan da var, bin 500 liraya da...