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Yeni berber fiyatları tartışması! 1500 TL’ye saç-sakal tıraşı olur mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 08:56
Güncelleme:11.01.2024 09:40
Yılbaşından sonra fiyatlarını güncelleyen meslek gruplarından biri de berberler. Ancak onların bu yılki fiyat listesi tartışma yarattı. Çünkü Berberler Odası bu sene bir sınıflandırmaya gitti. Ve berberleri b, c ve lüks olarak üçe ayırdı. Listeye göre berberler arası fiyat farkı da bir hayli fazla. Örneğin saç-sakal tıraşını 150 liraya yapan da var, bin 500 liraya da...
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